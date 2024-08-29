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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大皇家銀行(RY-US)EPS預估上修至8.81元，預估目標價為125.13元

鉅亨網新聞中心 2024-08-29 12:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對加拿大皇家銀行(RY-US)做出2024年EPS預估：中位數由8.64元上修至8.81元，其中最高估值9.06元，最低估值8.5元，預估目標價為125.13元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值9.06(9.06)1011.03
最低值8.5(8.5)8.049.56
平均值8.77(8.75)9.3410.32
中位數8.81(8.64)9.410.46

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值426.51億457.03億496.54億
最低值412.20億424.87億434.98億
平均值420.99億445.05億470.73億
中位數423.25億450.94億476.28億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS6.615.838.818.607.79
營業收入500.67億446.86億450.31億511.60億866.87億

詳細資訊請看美股內頁：
加拿大皇家銀行(RY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRY

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