鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大皇家銀行(RY-US)EPS預估上修至8.81元，預估目標價為125.13元
鉅亨網新聞中心 2024-08-29 12:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對加拿大皇家銀行(RY-US)做出2024年EPS預估：中位數由8.64元上修至8.81元，其中最高估值9.06元，最低估值8.5元，預估目標價為125.13元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|9.06(9.06)
|10
|11.03
|最低值
|8.5(8.5)
|8.04
|9.56
|平均值
|8.77(8.75)
|9.34
|10.32
|中位數
|8.81(8.64)
|9.4
|10.46
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|426.51億
|457.03億
|496.54億
|最低值
|412.20億
|424.87億
|434.98億
|平均值
|420.99億
|445.05億
|470.73億
|中位數
|423.25億
|450.94億
|476.28億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|6.61
|5.83
|8.81
|8.60
|7.79
|營業收入
|500.67億
|446.86億
|450.31億
|511.60億
|866.87億
詳細資訊請看美股內頁：
加拿大皇家銀行(RY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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