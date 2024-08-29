訂單逾1300架！陸兩大國營航空公司同天接收C919客機 專家：顯示產能突破瓶頸

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-29 12:13

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中國商用飛機有限責任公司 (下稱中國商飛) 週三 (28 日) 首次向中國國際航空公司和中國南方航空公司交付國產 C919 客機，香港《南華早報》報導指出，C919 實現了生產上的一個里程碑，《人民日報》亦稱 C919 飛機即將開啟多用戶營運的新階段。

中國國際航空與中國南方航空 (01055-HK) 週三晚間在上海同步接收首架 C919 飛機，加上目前已接收七架 C919 的中國東方航空 (00670-HK) ，中國三大航空公司均已採用這款中國自行研發的大型客機。

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中國國際航空公司接收的 C919 共有 158 個座位，包含 8 個公務艙座位和 150 個經濟艙座位，南方航空接收的 C919 則是擁有 164 個座位的三艙布局，包含 8 個公務艙座位、18 個明珠經濟艙座位和 138 個經濟艙座位。兩架飛機均裝配客製化的客艙座椅等設施設備，全艙配置個人充電接口，為乘客提供便捷舒適的乘機體驗。

C919 最多可搭載 192 名乘客，與波音 (BA-US) 737MAX 和空中巴士 A320neo 飛機屬於同一類的窄體客機。

航空產業分析師李漢明指出，中國商飛在一個月內將 C919 交付給三家客戶，這個速度反映了該公司在解決生產瓶頸，與監管機構、多家供應商和買家協調，以及在訂單和交付之間快速周轉方面的能力不斷增強。

今年 4 月，中國國際航空公司和中國南方航空公司各同意購買 100 架 C919，交付時間在 2024 年至 2031 年之間，此前中國東方航空公司是唯一營運 C919 的航空公司。中國三大國營航空公司各訂購 100 架 C919，而中國商飛表示，訂單總數已超過 1300 架。

2022 年，東方航空公司成為國產 C919 大型客機的全球首發用戶，並在同年 12 月 9 日正式接收 C919 的全球首架交付機，並於去年 5 月 28 日開啟 C919 首個商業航班「上海虹橋——北京首都」。

截至今年 8 月 3 日，中國東方航空已接收 7 架 C919 大型客機，累計執行商業航班 3133 班次，承運旅客近 42 萬人次。

從 2023 年開始，我國各大航空公司將陸續接到 C919 的訂單，到現在為止，C919 已經獲得了 1300 多個總訂單，總金額在 9000 億人民幣以上。

C919 大型客機裝配效率提升系列攻關成果對接活動近日在瀋陽舉行，旨在推動「雙一流」高校、大飛機後端裝備企業及配套商與中航沈飛民用飛機有限責任公司對接合作，有效解決 C919 大型客機大規模批量生產難題，打造民機航空產業生態。