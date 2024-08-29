臺、捷經貿首長共同主持「臺捷經技諮商會議」 搭建跨國半導體供應鏈

日前行政院秘書長龔明鑫偕國發會主委劉鏡清、國科會主委吳誠文率領跨部會半導體投資布局考察團赴捷克訪問 5 天，因台積電 (2330-TW)(TSM-US) 於德國德勒斯登投資設廠，帶動捷克等鄰近國家形成半導體供應鏈聚落，拓展我國半導體供應鏈業者在歐洲國家之佈局。除政府官員，還有工研院董事長吳政忠、台杉投資及輸出入銀行代表，並有 16 家台灣半導體供應鏈業者隨團，涵蓋半導體供應鏈上下游。



「臺捷經技諮商會議」作為臺捷兩國建制性的平臺，雙方透過平臺積極推動多方面合作，運用彼此產業優勢探討深化供應鏈合作可能，為雙邊提供潛在合作機會，創造雙贏。



本屆會議首先盤點上屆會議議題，在雙邊貿易及投資促進、太空科技、精密機械及運具電動化等方面均有實質合作進展，也探討雙方如何協助中小企業尋求供應鏈合作及投資優惠措施等交換意見。



經濟部表示，此次會議不僅再次證明臺捷兩國堅實的夥伴關係，也為未來雙邊經濟合作奠定更為穩固的基礎。



臺灣與捷克透過本諮商平台已展開多項交流合作，捷克投資局 (Czech Invest) 臺北辦公室於今年 6 月開幕，將可有效協處雙邊投資問題。另外，捷克今年已組團來臺參加 4 項展覽，9 月將再度組團來臺參加臺灣半導體展，並設立國家館。臺捷交流日趨熱絡，對於強化兩國經濟韌性及競爭力具有重要意義。



臺灣是捷克在亞洲的重要夥伴之一，臺捷互為可信賴夥伴，雙邊經貿及投資關係穩定成長。經濟部統計，截至今年 1 月底，我商赴捷投資以資通訊業為大宗，累計投資金額為 2.17 億美元，目前占我對歐盟各國投資排名第 7。在貿易方面，捷克則是我在中東歐第 3 大貿易夥伴，去年雙邊貿易額 12.18 億美元，年成長 6.11%。