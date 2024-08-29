鉅亨速報 - Factset 最新調查：康泰倫特(CTLT-US)EPS預估上修至0.06元，預估目標價為63.50元
鉅亨網新聞中心 2024-08-29 10:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對康泰倫特(CTLT-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.06元上修至0.06元，其中最高估值0.25元，最低估值-0.19元，預估目標價為63.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.25(0.25)
|1.49
|2.06
|2.75
|最低值
|-0.19(-0.19)
|0.88
|1.31
|2.75
|平均值
|0.05(0.05)
|1.14
|1.7
|2.75
|中位數
|0.06(0.06)
|1.08
|1.73
|2.75
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|43.56億
|46.95億
|50.75億
|55.34億
|最低值
|42.32億
|44.52億
|47.68億
|55.34億
|平均值
|43.10億
|45.75億
|48.98億
|55.34億
|中位數
|43.14億
|45.75億
|48.89億
|55.34億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.14
|3.11
|2.84
|-1.42
|營業收入
|30.94億
|39.98億
|48.28億
|42.63億
詳細資訊請看美股內頁：
康泰倫特(CTLT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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