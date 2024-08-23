〈國泰金法說〉銀行房貸仍有千億額度 全年放款估低雙位數成長

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-23 18:27

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國內房貸鬧錢荒，多家銀行水位逼近警戒線，迫使央行祭出「減降令」，國泰金 (2882-TW) 今 (23) 日召開法人說明會，總經理李長庚談及房貸議題時指出，新政策對國泰世華銀行的影響不大，因為相對其他國銀，利率優惠較少，承作房貸排名落在第 21 名後段班，目前還有千億的額度，今年整體放款預估仍有低雙位數的成長。

國泰世華銀行資深副總經理胡醒賢指出，國泰世華上半年放款成長 14%，針對 72-2 條限制，目前還有約 1000 多億元的空間，額度方面不是太大的問題，而主管機關主要關注集中度、風險控管問題，事實上，國泰世華也都做得還算不錯，因此，全年放款動能仍上看低雙位數的增長。

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日前有立委拋出將保險業海外投資限額自 45% 降至 25%，對此，國泰人壽執行副總林昭廷表示，壽險業還是有它的需要性，畢竟目前台幣投資的標的真的很少，因此不預期國外投資上限會做一些修改。

關於壽險業投資公建，李長庚補充說明，台灣市場確實沒有這麼大，沒有足夠的案源和存續期間，所以保險公司才需要投資到海外去，但國外投資就面臨避險成本很大的挑戰，政府提出引導壽險資金進到國內公共建設或基礎建設，坦白說，他們真的非常期待。

李長庚表示，新政府上任屆滿 3 個月，其實國發會和金管會非常積極在尋找各種可能性，他認為，首先最大的問題在於，到底有沒有足夠的案源、什麼樣的案子，不能為做投資而投資，希望是真的能對台灣的整體公共建設品質效益能夠提升，也讓整個都市的各種建設、科技更進步，因此，在這些前提下，有好的案子都很樂意參與。

第二，壽險業投資有很多法律上的困難，譬如很多專案融資在國外都會採設立 SPV (特殊目的公司) 方式，它是一個基本的架構，可是國內是採正面表面的法律，坦白說，有很多法令是需要排除的，不過，各個產業別的審核流程也不盡相同，因此，到底怎麼樣找到最大的公約數，有足夠的案源、有好的法律架構，讓壽險業本身可以真的把大部分資金投在國內，壯大公共建設，這是值得期待的。

第三，台灣必須讓更多的金融商品上架，但觀察這一年，不管是債券或股票，IPO 的數量相當有限，但 SPO 是有無限的發展空間，除了不動產投資信託基金 (REITs) 新法外，希望公建將來能夠證券化，這不僅對於壽險投資有利，所有民眾也能來參與，對於台灣推動亞洲資產管理中心的目標更是一大助力。