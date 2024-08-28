〈能源盤後〉全球需求擔憂蔓延 原油4日來首見收跌

鉅亨網編譯許家華 2024-08-28 05:52

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國際油價周二 (27 日) 下跌，係因市場擔憂需求放緩的情緒導致油價 4 個交易日以來首次下跌。

前一日因中東緊張局勢升級，以及報導稱利比亞東部政府關閉所有油田，暫停生產和出口，激勵 Brent 原油收登 2 周高點。

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能源商品價格

10 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.89 美元或 2.4%，收每桶 75.53 美元。前一日 WTI 收高 3.5%。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格價格下跌 1.88 美元或 2.3%，收每桶 79.55 美元。

此前 Brent 原油和 WTI 原油均已連漲 3 個交易日，期間漲幅超過 7%。

9 月交割的汽油期貨價格下跌近 1.5%，收每加侖 2.25 美元。

9 月交割的熱燃油期貨價格下跌 2.6% ，收每加侖 2.29 美元。

9 月交割的天然氣價格下跌 2.7%，收每百萬 Btu 1.90 美元。

市場驅動力

ICICI 銀行分析師周二在發給客戶的報告中寫道，與上個月的水準相比，全球原油價格出現「下行傾向」，回應了市場對全球需求的擔憂，儘管現貨市場仍然緊繃。

然而，由於以色列與真主黨緊張局勢似乎升級，油價下跌的程度受到地緣政治持續緊張的局勢限制，以及利比亞切斷石油產量的未經證實之報導所限制。

ActivTrades 資深分析師 Ricardo Evangelista 表示，美國降息的預期推動了原油漲勢，在美聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 示意「放寬貨幣緊縮政策可望提振經濟增長前景，從而提振石油」後，降息成為市場主導聲音。

但 Evangelista 周二評論提及，中東局勢依然高度緊張，周末以色列和真主黨之間的衝突不斷升級，引發了「全面戰爭」的威脅，可能嚴重擾亂全球原油供應。

根據 Evangelista 說法，利比亞油田和出口若證實關閉，恐令本已緊繃的市場又減損 100 萬桶 / 日以上的供應量，在此背景下，供需壓力加大，油價可能還有進一步上漲的空間。

同時，高盛分析師 Daan Struyven 將 2025 年 Brent 原油的預期價格自每桶 82 美元下調至 77 美元。

Daan Struyven 為首的高盛原油分析團隊表示，與我們 6 月預期相比，OECD 庫存意外上升，該下修係反映此點，以及對長期價格的公允價值估計下降。

美國能源資訊局 (EIA) 周三將發布每周石油供應數據。