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鉅亨速報

盤中速報 - 聯合(4129)大漲7.08%，報113.5元

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 10:10

聯合(4129-TW)28日10:10股價上漲7.5元，報113.5元，漲幅7.08%，成交2,988張。

聯合(4129-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為骨科用人工植入物：包括人工關節、人工骨板、骨釘、骨針等。

近5日股價上漲6.53%，櫃買市場加權指數下跌0.85%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,389 張
  • 外資買賣超：+1,517 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-128 張
  • 融資增減：-194 張
  • 融券增減：+4 張

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