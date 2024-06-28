盤中速報 - 聯合(4129)大漲7.08%，報113.5元
鉅亨網新聞中心 2024-06-28 10:10
聯合(4129-TW)28日10:10股價上漲7.5元，報113.5元，漲幅7.08%，成交2,988張。
聯合(4129-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為骨科用人工植入物：包括人工關節、人工骨板、骨釘、骨針等。
近5日股價上漲6.53%，櫃買市場加權指數下跌0.85%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,389 張
- 外資買賣超：+1,517 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-128 張
- 融資增減：-194 張
- 融券增減：+4 張
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 謚源(2235)急拉3.03%報53.2元，成交30張
- 盤中速報 - 勝昱(4304)大漲9.02%，報8.7元
- 盤中速報 - 中福(1435)急拉4.86%報48.6元，成交6張
- 盤中速報 - 易威(1799)急拉5.26%報130.0元，成交947張
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇