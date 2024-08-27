盤後速報 - 研揚(6579)次交易(28)日除權息6.97元，參考價158.64元
鉅亨網新聞中心 2024-08-27 17:06
研揚(6579-TW)次交易(28)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利6.47元，股票股利0.5元，合計股利6.97元。
首日參考價為158.64元，相較今日收盤價173.00元，權息值合計為14.36元，股息殖利率3.74%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/28
|173.00
|6.46827
|3.74%
|0.497559
|2023/06/29
|122.0
|4.65809
|3.82%
|0.0
|2022/06/24
|79.4
|3.0975
|3.9%
|0.0
|2021/07/26
|70.2
|3.0
|4.27%
|0.0
|2020/06/12
|67.8
|3.2
|4.72%
|0.0
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