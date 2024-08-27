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鉅亨速報

盤後速報 - 研揚(6579)次交易(28)日除權息6.97元，參考價158.64元

鉅亨網新聞中心 2024-08-27 17:06


研揚(6579-TW)次交易(28)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利6.47元，股票股利0.5元，合計股利6.97元。

首日參考價為158.64元，相較今日收盤價173.00元，權息值合計為14.36元，股息殖利率3.74%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/28 173.00 6.46827 3.74% 0.497559
2023/06/29 122.0 4.65809 3.82% 0.0
2022/06/24 79.4 3.0975 3.9% 0.0
2021/07/26 70.2 3.0 4.27% 0.0
2020/06/12 67.8 3.2 4.72% 0.0

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