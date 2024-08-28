中鋼攜手子公司高磁優化滑門砂 自主供應率達90%

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-28 10:37

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中鋼 (2002-TW) 表示，攜手集團子公司高科磁技精進滑門砂配方及建立客製化技術，目前集團使用滑門砂的自主供應率達 90% 以上，自然開口率更提高逾 99%，不但優於目前國際廣泛使用的德國進口砂，創造約 5000 萬元產值、並於 2020-2024 年期間降本 4000 萬元。

中鋼說明，滑門砂是煉鋼澆鑄作業前，先用來阻絕鋼液接觸盛鋼桶底部滑板的乾式輔料，建廠初期所需的滑門砂全部仰賴進口，為能掌握此攸關鋼液澆鑄成敗的關鍵物料產製技術，因此在 40 多年前開始投入研發，1982 年首度開發出矽質滑門砂，並增設工場自行生產，成功取代日本進口砂。

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而中鋼於 1991 年成立集團子公司高磁，並於 1999 年委由高磁專責生產滑門砂，因應中鋼集團冶煉的鋼種逐漸增至 4000 種以上，以及搭配低碳生產製程更為嚴謹的冶煉條件，中鋼攜手高磁持續精進滑門砂配方並建立客製化技術，進而可滿足中鋼轉爐工場、中龍轉爐暨電爐廠等不同盛鋼桶的需求。

中鋼攜手高磁自主研發生產的滑門砂，除了集團自用之外，近年來憑藉客製化技術的精進，成功打入國內其他鋼廠的供應鏈，並使其平均自然開口率由原先的 88% 提升至 95% 以上，促進台灣鋼鐵產業提升競爭力。