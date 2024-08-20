台菲證交所簽署MOU 林修銘：力拚市值前十大交易所

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-20 15:35

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證交所今 (20) 日與菲律賓證券交易所 (PSE) 簽署合作備忘錄 (MOU)，此次 MOU 簽署既是證交所與 PSE 響應政府政策的努力，更標誌著台菲資本市場合作重要里程碑。證交所董事長林修銘指出，目前已與全球 31 個交易所合作，總共簽署 47 項 MOU，亞洲鄰近國家只剩馬來西亞尚未簽署，接下來會持續努力，邁向全球市值前十大的交易所目標。

台灣及菲律賓地理位置接近，經貿往來頻繁，近年我國政府積極推動「新南向政策」，持續強化與菲律賓在各領域的合作。本次 MOU 聚焦於成立工作小組，共同分享商品開發、市場資料、ESG 等業務經驗，更期許共同推廣臺菲市場，深化合作。

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金管會副主委陳彥良於見證致詞表示，推動台灣成為「亞洲資產管理中心」是金管會重要的施政目標，而推動國際合作及交流，更是達成政策不可或缺的項目；本次透過簽署 MOU，為未來整合台菲資本市場優勢奠定良好基礎，為雙方金融市場的聯繫與合作邁出重要一步。

證交所董事長林修銘表示，台灣資本市場在疫情期間及之後表現亮眼，這主要歸功於上市公司體質穩健且含括 AI 等潮流產業，豐富多元。加上多樣主題 ETF 商品發行，成功吸引更多投資者加入台灣市場。

展望未來，林修銘指出，將持續協助上市公司壯大市值，深化 ESG 發展，並推出符合投資者需求的產品，相信這些方向與 PSE 的目標一致，期許未來在這些議題上，台菲雙方可基於今日的 MOU 有更深層次的經驗交流。