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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：貿聯-KY(3665-TW)EPS預估下修至21.68元，預估目標價為520元

鉅亨網新聞中心 2024-08-28 12:10


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對貿聯-KY(3665-TW)做出2024年EPS預估：中位數由21.96元下修至21.68元，其中最高估值24.83元，最低估值18.16元，預估目標價為520元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值24.83(24.83)34.3639.39
最低值18.16(18.16)25.7230.11
平均值21.9(21.97)30.5234.92
中位數21.68(21.96)30.6834.25

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值54,910,47067,084,23077,978,500
最低值52,006,00055,909,00060,287,000
平均值53,556,25062,903,02070,318,700
中位數53,516,32063,245,00071,047,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS14.3725.0215.2214.01
營業收入
(單位：新台幣千元)		51,051,79153,757,17128,564,37522,537,767

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3665/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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