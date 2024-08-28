鉅亨速報 - Factset 最新調查：貿聯-KY(3665-TW)EPS預估下修至21.68元，預估目標價為520元
鉅亨網新聞中心 2024-08-28 12:10
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對貿聯-KY(3665-TW)做出2024年EPS預估：中位數由21.96元下修至21.68元，其中最高估值24.83元，最低估值18.16元，預估目標價為520元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|24.83(24.83)
|34.36
|39.39
|最低值
|18.16(18.16)
|25.72
|30.11
|平均值
|21.9(21.97)
|30.52
|34.92
|中位數
|21.68(21.96)
|30.68
|34.25
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|54,910,470
|67,084,230
|77,978,500
|最低值
|52,006,000
|55,909,000
|60,287,000
|平均值
|53,556,250
|62,903,020
|70,318,700
|中位數
|53,516,320
|63,245,000
|71,047,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|14.37
|25.02
|15.22
|14.01
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|51,051,791
|53,757,171
|28,564,375
|22,537,767
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3665/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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