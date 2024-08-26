鉅亨速報 - Factset 最新調查：貿聯-KY(3665-TW)EPS預估上修至20.82元，預估目標價為492.5元
鉅亨網新聞中心 2024-08-26 22:10
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對貿聯-KY(3665-TW)做出2024年EPS預估：中位數由20.53元上修至20.82元，其中最高估值22.1元，最低估值17.49元，預估目標價為492.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|22.1(22.1)
|32.23
|37.48
|最低值
|17.49(17.49)
|25.23
|27.11
|平均值
|20.5(20.23)
|28.6
|32.11
|中位數
|20.82(20.53)
|28.44
|31.31
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|54,450,000
|66,500,000
|76,491,000
|最低值
|52,006,000
|55,909,000
|60,287,000
|平均值
|53,960,120
|62,633,490
|67,880,570
|中位數
|54,203,000
|63,549,000
|67,580,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|14.37
|25.02
|15.22
|14.01
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|51,051,791
|53,757,171
|28,564,375
|22,537,767
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3665/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 貿聯-KY(3665)大漲7.08%，報393元
- 日圓強勢升值，匯差受惠股有哪些? 視陽、晶碩、直得、國巨、華新科、合晶
- 貿聯-KY Q2三率三升純益季增72% EPS 6.13元創7季新高
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：貿聯-KY(3665-TW)目標價調升至492.5元，幅度約4.23%
下一篇