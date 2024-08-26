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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：貿聯-KY(3665-TW)EPS預估上修至20.82元，預估目標價為492.5元

鉅亨網新聞中心 2024-08-26 22:10


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對貿聯-KY(3665-TW)做出2024年EPS預估：中位數由20.53元上修至20.82元，其中最高估值22.1元，最低估值17.49元，預估目標價為492.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值22.1(22.1)32.2337.48
最低值17.49(17.49)25.2327.11
平均值20.5(20.23)28.632.11
中位數20.82(20.53)28.4431.31

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值54,450,00066,500,00076,491,000
最低值52,006,00055,909,00060,287,000
平均值53,960,12062,633,49067,880,570
中位數54,203,00063,549,00067,580,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS14.3725.0215.2214.01
營業收入
(單位：新台幣千元)		51,051,79153,757,17128,564,37522,537,767

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3665/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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