〈焦點股〉科妍剖腹產、外科防沾黏產品打入巴西市場 漲逾半根停板

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-28 11:49

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透明質酸 (玻尿酸) 大廠科妍 (1786-TW) 再拓展海外市場，旗下婦科剖腹產、外科手術 PROTAHERE(玻達癒) 防沾黏產品打入巴西市場，已取得巴西 Anvisa 許可，激勵科妍今 (28) 日漲逾半根停板。

科妍早盤以 139.5 元開高走高，開盤不久隨即亮燈漲停鎖住 144 元，不過隨後漲停打開漲幅收斂，但仍漲逾半根停板，截至上午 11 點 26 分，股價暫報 138 元，漲幅 5.34%，成交量超過 4000 張。至於三大法人近日籌碼動向，三大法人連續 4 個交易日賣超，合計賣超 208 張。

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科妍昨 (27) 日指出，旗下婦科剖腹產、外科手術 PROTAHERE 防沾黏產品已取得巴西 Anvisa 許可，第一家國產防沾黏產品在巴西市場取證，正式進軍中南美洲市場，預期明年開始貢獻。