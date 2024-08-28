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〈焦點股〉世界健身-KY二度啟動庫藏股 亮漲停燈

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-28 09:35

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世界健身董事長暨總經理柯約翰。(鉅亨網資料照)

世界健身 - KY(Worldgym)(2762-TW) 宣布，為展現公司看好未來發展前景的信心並提升股東價值，上市後第二度啟動買回庫藏股，最多 2000 張，回購價格區間為每股 75 至 100 元，激勵今 (28) 日早盤一度亮燈漲停，盤中漲幅在 6.5% 左右。

世界健身董事長暨總經理柯約翰表示，觀察到整體健身市場景氣好轉，WorldGym 新分店將加速擴展。


目前 WorldGym 全台有 7 個全新分店預售中，所有地點的會籍銷售均超出預期，接下來還有 3 個店點將開始預售，包括高雄左營、台北景美、台北三峽、台中大里、楠梓興楠、花蓮吉安、鳳山五甲、土城海山、雲林虎尾、台北木柵等，預計至年底，全台據點達 130 家。

柯約翰期待明年 WorldGym 的成長與擴張，為展現看好未來發展前景的信心並提升股東價值，董事會核准啟動買回庫藏股，買回最多 2000 張，占已發行股數 1.78%，回購價格區間為每股新台幣 75 至 100 元，總金額最高達 2 億元。

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