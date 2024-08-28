鉅亨速報 - Factset 最新調查：華城(1519-TW)EPS預估上修至15.27元，預估目標價為909.09元
鉅亨網新聞中心 2024-08-28 08:10
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對華城(1519-TW)做出2024年EPS預估：中位數由15.04元上修至15.27元，其中最高估值17.77元，最低估值14.5元，預估目標價為909.09元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|17.77(17.77)
|28.02
|28.23
|最低值
|14.5(14.5)
|17.33
|26.83
|平均值
|15.58(15.52)
|23.02
|27.53
|中位數
|15.27(15.04)
|24.03
|27.53
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|20,084,000
|26,729,000
|29,195,750
|最低值
|18,222,680
|24,381,000
|28,883,000
|平均值
|19,509,380
|25,441,590
|29,039,370
|中位數
|19,467,000
|25,389,000
|29,039,370
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|9.87
|3.21
|1.11
|1.75
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|13,899,740
|7,750,727
|9,020,094
|8,471,592
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1519/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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