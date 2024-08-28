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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：華城(1519-TW)EPS預估上修至15.27元，預估目標價為909.09元

鉅亨網新聞中心 2024-08-28 08:10


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對華城(1519-TW)做出2024年EPS預估：中位數由15.04元上修至15.27元，其中最高估值17.77元，最低估值14.5元，預估目標價為909.09元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值17.77(17.77)28.0228.23
最低值14.5(14.5)17.3326.83
平均值15.58(15.52)23.0227.53
中位數15.27(15.04)24.0327.53

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值20,084,00026,729,00029,195,750
最低值18,222,68024,381,00028,883,000
平均值19,509,38025,441,59029,039,370
中位數19,467,00025,389,00029,039,370

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS9.873.211.111.75
營業收入
(單位：新台幣千元)		13,899,7407,750,7279,020,0948,471,592

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1519/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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