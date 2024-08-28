美國本周將宣布對中加徵關稅最終方案

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-28 07:25

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美國政府預料將在本周宣布對中國進口特定商品大幅加徵關稅的最終實施計畫，如果美國業界能如願以償，許多計劃中的關稅會被降低。

據《路透》周一（26 日）報導，從電動車到電力公用設施，美國製造商都要求降低、延後或放棄較高關稅稅率，並擴大豁免範圍。

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美國總統拜登 5 月曾宣布，將把對中國電動車徵收的關稅提高至 100%，把對半導體和太陽能電池徵收的關稅提高至 50%。

白宮最初聲稱新關稅將於 8 月 1 日生效，但在美國貿易代表辦公室研究了上千條公眾意見後，生效日期被推遲。美國政府預料將在 8 月底前定案。

美國政府是否放寬對華關稅，將成為拜登退選以來華府做出的第一個重大貿易決策。

這一決定在政治上很棘手。美國副總統賀錦麗已接受民主黨總統候選人提名，減少關稅的話，可能會招致共和黨批評她在對華貿易問題上採取溫和立場。

但美國政府繼續推進原本的加徵關稅計畫，可能對導致製造商的成本增加，也可能引發國會一些民主黨議員不滿。