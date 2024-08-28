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蘇利文訪華 美中在北京開始舉行新一輪戰略溝通

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-28 07:33

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中共中央政治局委員王毅周二在北京同美國總統國家安全事務助理蘇利文開始舉行新一輪戰略溝通。（圖：中國外交部）

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅周二（27 日）在北京同美國總統國家安全事務助理蘇利文（Jake Sullivan）開始舉行新一輪戰略溝通。

據《新華社》周二報導，王毅說，歡迎蘇利文訪華。中美關係攸關兩國，牽動世界。過去幾年，兩國關係充滿波折。在中國國家主席習近平和美國總統拜登的戰略引領下，美中實現了重返峇厘島、通往舊金山，其中的經驗值得總結，教訓需要汲取，關鍵是要錨定相互尊重、和平共處、合作共贏的大方向。


王毅表示，落實好兩國元首舊金山會晤共識，是中美雙方的共同職責，也是此次戰略溝通的主要任務。期待雙方在接下來的兩天裡就此進行深入溝通。希望這次溝通一如既往，是戰略性和實質性的，同時應該更具有建設性，推動中美關係朝著「舊金山願景」克服干擾、排除障礙，真正實現穩定、健康、可持續發展。

據《新華社》報導，蘇利文說，感謝中方周到安排。拜登致力於負責任地管理美中關係，避免競爭演變為衝突，並在有共同利益的領域展開合作。期待透過此次戰略溝通，同中方就廣泛議題進行富有成效的對話，落實好兩國元首達成的共識。

據《上觀新聞》周日報導，美中兩國進行戰略溝通，是 2022 年 11 月美中元首峇厘島峰會達成的重要共識。自 2023 年 5 月以來，王毅與蘇利文分別在維也納、馬爾他、曼谷進行過三輪戰略溝通。

如果再加上去年 10 月兩位高官在華府會面，本周蘇利文訪問北京，將是二人 16 個月來第五次會面。

值得一提的是，這將是蘇利文上任近 4 年來首次訪華，也將是 8 年來美國總統國安事務助理首次訪華。2016 年，歐巴馬政府時任國安事務助理賴斯曾專程來華訪問。

據美媒《Axios》上周五報導，知情人士透露，蘇利文計劃與王毅舉行會談，為拜登與習近平今年稍後可能舉行的最後一次峰會做準備。

習近平與拜登最近一次見面是去年 11 月舊金山「拜習會」。拜登上月宣布退選，並打算把更多時間投入外交領域。

據《Axios》報導，巴西將在 11 月舉行 G20 領袖峰會，屆時美中領導人可能會利用這個場合舉行會談。

另據《路透》報導，一名美國高階官員表示，蘇利文訪問北京會提及的問題，包括台灣、美中雙邊軍事會談、中國對俄羅斯國防工業的支持，以及南海、北韓、中東、緬甸等地緊張局勢。

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蘇利文王毅戰略溝通

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