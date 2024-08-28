蘇利文訪華 美中在北京開始舉行新一輪戰略溝通

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-28 07:33

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中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅周二（27 日）在北京同美國總統國家安全事務助理蘇利文（Jake Sullivan）開始舉行新一輪戰略溝通。

據《新華社》周二報導，王毅說，歡迎蘇利文訪華。中美關係攸關兩國，牽動世界。過去幾年，兩國關係充滿波折。在中國國家主席習近平和美國總統拜登的戰略引領下，美中實現了重返峇厘島、通往舊金山，其中的經驗值得總結，教訓需要汲取，關鍵是要錨定相互尊重、和平共處、合作共贏的大方向。

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王毅表示，落實好兩國元首舊金山會晤共識，是中美雙方的共同職責，也是此次戰略溝通的主要任務。期待雙方在接下來的兩天裡就此進行深入溝通。希望這次溝通一如既往，是戰略性和實質性的，同時應該更具有建設性，推動中美關係朝著「舊金山願景」克服干擾、排除障礙，真正實現穩定、健康、可持續發展。

據《新華社》報導，蘇利文說，感謝中方周到安排。拜登致力於負責任地管理美中關係，避免競爭演變為衝突，並在有共同利益的領域展開合作。期待透過此次戰略溝通，同中方就廣泛議題進行富有成效的對話，落實好兩國元首達成的共識。

據《上觀新聞》周日報導，美中兩國進行戰略溝通，是 2022 年 11 月美中元首峇厘島峰會達成的重要共識。自 2023 年 5 月以來，王毅與蘇利文分別在維也納、馬爾他、曼谷進行過三輪戰略溝通。

如果再加上去年 10 月兩位高官在華府會面，本周蘇利文訪問北京，將是二人 16 個月來第五次會面。

值得一提的是，這將是蘇利文上任近 4 年來首次訪華，也將是 8 年來美國總統國安事務助理首次訪華。2016 年，歐巴馬政府時任國安事務助理賴斯曾專程來華訪問。

據美媒《Axios》上周五報導，知情人士透露，蘇利文計劃與王毅舉行會談，為拜登與習近平今年稍後可能舉行的最後一次峰會做準備。

習近平與拜登最近一次見面是去年 11 月舊金山「拜習會」。拜登上月宣布退選，並打算把更多時間投入外交領域。

據《Axios》報導，巴西將在 11 月舉行 G20 領袖峰會，屆時美中領導人可能會利用這個場合舉行會談。