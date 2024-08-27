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鉅亨速報

盤後速報 - 久元(6261)次交易(28)日除息4元，參考價71.2元

鉅亨網新聞中心 2024-08-27 17:05


久元(6261-TW)次交易(28)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利4元。

首日參考價為71.2元，相較今日收盤價75.20元，息值合計為4.0元，股息殖利率5.32%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/28 75.20 4.0 5.32% 0.0
2023/08/25 62.4 5.0 8.01% 0.0
2022/08/24 71.7 5.0 6.97% 0.0
2021/08/30 90.5 4.0 4.42% 0.0
2020/08/26 61.2 3.0 4.9% 0.0

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