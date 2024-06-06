營收速報 - 久元(6261)5月營收4.07億元年增率高達39.69％
鉅亨網新聞中心 2024-06-06 15:15
今年1-5月累計營收為17.74億元，累計年增率24.43%。
最新價為72.2元，近5日股價下跌-1.88%，相關半導體類指數上漲0.39%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-203 張
- 外資買賣超：-197 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-6 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/5
|4.07億
|40%
|-5%
|24/4
|4.30億
|48%
|24%
|24/3
|3.46億
|26%
|15%
|24/2
|3.00億
|17%
|3%
|24/1
|2.91億
|-7%
|-45%
|23/12
|5.25億
|58%
|45%
久元(6261-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為半導體及光電產品加工：切割、研磨、測試、挑檢與基板切割等。半導體及光電設備之研發、製造與銷售：IC/CIS/CCM測試設備等。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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