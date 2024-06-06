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鉅亨速報

營收速報 - 久元(6261)5月營收4.07億元年增率高達39.69％

鉅亨網新聞中心 2024-06-06 15:15

久元(6261-TW)今天公告2024年5月營收為新台幣4.07億元，年增率39.69%，月增率-5.45%。

今年1-5月累計營收為17.74億元，累計年增率24.43%。

最新價為72.2元，近5日股價下跌-1.88%，相關半導體類指數上漲0.39%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-203 張
  • 外資買賣超：-197 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-6 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/5 4.07億 40% -5%
24/4 4.30億 48% 24%
24/3 3.46億 26% 15%
24/2 3.00億 17% 3%
24/1 2.91億 -7% -45%
23/12 5.25億 58% 45%

久元(6261-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為半導體及光電產品加工：切割、研磨、測試、挑檢與基板切割等。半導體及光電設備之研發、製造與銷售：IC/CIS/CCM測試設備等。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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