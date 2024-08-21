盤後速報 - 久元(6261)下週(8月28日)除息4元，預估參考價71.2元
鉅亨網新聞中心 2024-08-21 17:05
久元(6261-TW)下週(8月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4元。
以今日(8月21日)收盤價75.20元計算，預估參考價為71.2元，息值合計為4.0元，股息殖利率5.32%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月21日)收盤價做計算，僅提供參考）
久元(6261-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為半導體及光電產品加工：切割、研磨、測試、挑檢與基板切割等。半導體及光電設備之研發、製造與銷售：IC/CIS/CCM測試設備等。近5日股價上漲1.35%，櫃買市場加權指數上漲5.09%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/28
|75.20
|4.0
|5.32%
|0.0
|2023/08/25
|62.4
|5.0
|8.01%
|0.0
|2022/08/24
|71.7
|5.0
|6.97%
|0.0
|2021/08/30
|90.5
|4.0
|4.42%
|0.0
|2020/08/26
|61.2
|3.0
|4.9%
|0.0
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