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鉅亨速報

盤後速報 - 久元(6261)下週(8月28日)除息4元，預估參考價71.2元

鉅亨網新聞中心 2024-08-21 17:05


久元(6261-TW)下週(8月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4元。

以今日(8月21日)收盤價75.20元計算，預估參考價為71.2元，息值合計為4.0元，股息殖利率5.32%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月21日)收盤價做計算，僅提供參考）

久元(6261-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為半導體及光電產品加工：切割、研磨、測試、挑檢與基板切割等。半導體及光電設備之研發、製造與銷售：IC/CIS/CCM測試設備等。近5日股價上漲1.35%，櫃買市場加權指數上漲5.09%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/28 75.20 4.0 5.32% 0.0
2023/08/25 62.4 5.0 8.01% 0.0
2022/08/24 71.7 5.0 6.97% 0.0
2021/08/30 90.5 4.0 4.42% 0.0
2020/08/26 61.2 3.0 4.9% 0.0

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集中市場加權指數22237.89-0.85%
久元75.20.13%

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