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鉅亨速報

盤後速報 - 旭然(4556)次交易(28)日除權息0.35元，參考價33.96元

鉅亨網新聞中心 2024-08-27 17:05


旭然(4556-TW)次交易(28)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.25元，股票股利0.1元，合計股利0.35元。

首日參考價為33.96元，相較今日收盤價34.55元，權息值合計為0.59元，股息殖利率0.72%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/28 34.55 0.25 0.72% 0.1
2023/08/07 30.05 0.52 1.73% 0.0
2022/09/08 30.45 0.35 1.15% 0.0
2021/09/29 32.0 0.45 1.41% 0.0
2020/07/29 36.3 0.6976 1.92% 0.0

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旭然34.550.14%

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