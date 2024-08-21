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鉅亨速報

盤後速報 - 旭然(4556)下週(8月28日)除權息0.35元，預估參考價34.41元

鉅亨網新聞中心 2024-08-21 17:05


旭然(4556-TW)下週(8月28日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.25元，股票股利0.1元，合計股利0.35元。

以今日(8月21日)收盤價35.00元計算，預估參考價為34.41元，權息值合計為0.59元，股息殖利率0.71%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月21日)收盤價做計算，僅提供參考）

旭然(4556-TW)所屬產業為其他業，主要業務為過濾分離設備及周邊產品之研發、設計、製造與銷售。近5日股價上漲15.74%，櫃買市場加權指數上漲5.09%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/28 35.00 0.25 0.71% 0.1
2023/08/07 30.05 0.52 1.73% 0.0
2022/09/08 30.45 0.35 1.15% 0.0
2021/09/29 32.0 0.45 1.41% 0.0
2020/07/29 36.3 0.6976 1.92% 0.0

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集中市場加權指數22237.89-0.85%
旭然35-0.85%

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