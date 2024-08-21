盤後速報 - 旭然(4556)下週(8月28日)除權息0.35元，預估參考價34.41元
鉅亨網新聞中心 2024-08-21 17:05
旭然(4556-TW)下週(8月28日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.25元，股票股利0.1元，合計股利0.35元。
以今日(8月21日)收盤價35.00元計算，預估參考價為34.41元，權息值合計為0.59元，股息殖利率0.71%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月21日)收盤價做計算，僅提供參考）
旭然(4556-TW)所屬產業為其他業，主要業務為過濾分離設備及周邊產品之研發、設計、製造與銷售。近5日股價上漲15.74%，櫃買市場加權指數上漲5.09%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/28
|35.00
|0.25
|0.71%
|0.1
|2023/08/07
|30.05
|0.52
|1.73%
|0.0
|2022/09/08
|30.45
|0.35
|1.15%
|0.0
|2021/09/29
|32.0
|0.45
|1.41%
|0.0
|2020/07/29
|36.3
|0.6976
|1.92%
|0.0
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