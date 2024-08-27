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鉅亨速報

盤後速報 - 精湛(2070)次交易(28)日除息1元，參考價83.5元

鉅亨網新聞中心 2024-08-27 17:05


精湛(2070-TW)次交易(28)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

首日參考價為83.5元，相較今日收盤價84.50元，息值合計為1.0元，股息殖利率1.18%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/28 84.50 1.0 1.18% 0.0
2024/04/02 39.5 1.5 3.8% 0.0
2023/04/12 38.1 1.5 3.94% 0.0
2022/04/07 35.85 1.5 4.18% 0.0
2021/08/05 27.7 1.0 3.61% 0.0

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