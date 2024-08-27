盤後速報 - 精湛(2070)次交易(28)日除息1元，參考價83.5元
鉅亨網新聞中心 2024-08-27 17:05
精湛(2070-TW)次交易(28)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
首日參考價為83.5元，相較今日收盤價84.50元，息值合計為1.0元，股息殖利率1.18%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/28
|84.50
|1.0
|1.18%
|0.0
|2024/04/02
|39.5
|1.5
|3.8%
|0.0
|2023/04/12
|38.1
|1.5
|3.94%
|0.0
|2022/04/07
|35.85
|1.5
|4.18%
|0.0
|2021/08/05
|27.7
|1.0
|3.61%
|0.0
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