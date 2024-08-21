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鉅亨速報

盤後速報 - 精湛(2070)下週(8月28日)除息1元，預估參考價83.0元

鉅亨網新聞中心 2024-08-21 17:05


精湛(2070-TW)下週(8月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

以今日(8月21日)收盤價84.00元計算，預估參考價為83.0元，息值合計為1.0元，股息殖利率1.19%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月21日)收盤價做計算，僅提供參考）

精湛(2070-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為機器設備製造業。其他。近5日股價上漲40.5%，櫃買市場加權指數上漲5.09%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/28 84.00 1.0 1.19% 0.0
2024/04/02 39.5 1.5 3.8% 0.0
2023/04/12 38.1 1.5 3.94% 0.0
2022/04/07 35.85 1.5 4.18% 0.0
2021/08/05 27.7 1.0 3.61% 0.0

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