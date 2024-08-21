盤後速報 - 精湛(2070)下週(8月28日)除息1元，預估參考價83.0元
鉅亨網新聞中心 2024-08-21 17:05
精湛(2070-TW)下週(8月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
以今日(8月21日)收盤價84.00元計算，預估參考價為83.0元，息值合計為1.0元，股息殖利率1.19%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月21日)收盤價做計算，僅提供參考）
精湛(2070-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為機器設備製造業。其他。近5日股價上漲40.5%，櫃買市場加權指數上漲5.09%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/28
|84.00
|1.0
|1.19%
|0.0
|2024/04/02
|39.5
|1.5
|3.8%
|0.0
|2023/04/12
|38.1
|1.5
|3.94%
|0.0
|2022/04/07
|35.85
|1.5
|4.18%
|0.0
|2021/08/05
|27.7
|1.0
|3.61%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 【量大強漲股整理】台股季線附近震盪，選股重於選市，投資價值浮現，該留意那些族群個股??
- 盤中速報 - 精湛(2070)大漲7.24%，報84.4元
- 盤中速報 - 精湛(2070)股價拉至漲停，漲停價86.5元，成交12,838張
- 【量大強漲股整理】台股區間震盪下，類股輪動，該如何掌握潛力股?
上一篇
下一篇