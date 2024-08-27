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鉅亨速報

盤後速報 - 宜進(1457)次交易(28)日除權0.5元，參考價20.38元

鉅亨網新聞中心 2024-08-27 17:05


宜進(1457-TW)次交易(28)日將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.5元。

首日參考價為20.38元，相較今日收盤價21.40元，權值合計為1.02元。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/28 21.40 0.0 0.0% 0.5
2024/03/28 20.55 1.0 4.87% 0.0
2023/06/19 18.8 1.0 5.32% 0.0
2022/07/11 17.75 1.0 5.63% 0.0
2021/04/28 21.0 1.0 4.76% 0.0

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宜進21.40.23%

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