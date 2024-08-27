盤後速報 - 宜進(1457)次交易(28)日除權0.5元，參考價20.38元
鉅亨網新聞中心 2024-08-27 17:05
宜進(1457-TW)次交易(28)日將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.5元。
首日參考價為20.38元，相較今日收盤價21.40元，權值合計為1.02元。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/28
|21.40
|0.0
|0.0%
|0.5
|2024/03/28
|20.55
|1.0
|4.87%
|0.0
|2023/06/19
|18.8
|1.0
|5.32%
|0.0
|2022/07/11
|17.75
|1.0
|5.63%
|0.0
|2021/04/28
|21.0
|1.0
|4.76%
|0.0
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