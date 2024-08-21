盤後速報 - 華電(1603)下週(8月28日)除息1.3元，預估參考價40.6元
鉅亨網新聞中心 2024-08-21 17:05
華電(1603-TW)下週(8月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.3元。
以今日(8月21日)收盤價41.90元計算，預估參考價為40.6元，息值合計為1.3元，股息殖利率3.1%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月21日)收盤價做計算，僅提供參考）
華電(1603-TW)所屬產業為電器電纜，主要業務為鋁線、鋁電線電纜、交連聚乙烯電纜及其配件等製造及買賣等業務。鋁門窗、鋁型材、帷幕牆之設計、製造、按裝及買賣等業務。其他。近5日股價上漲1.07%，集中市場加權指數上漲2.9%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/28
|41.90
|1.3
|3.1%
|0.0
|2023/08/28
|36.2
|0.5
|1.38%
|0.0
|2022/08/29
|26.7
|0.5
|1.87%
|0.0
|2021/08/30
|27.25
|0.5
|1.83%
|0.0
|2020/08/31
|28.9
|0.5
|1.73%
|0.0
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