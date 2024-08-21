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鉅亨速報

盤後速報 - 華電(1603)下週(8月28日)除息1.3元，預估參考價40.6元

鉅亨網新聞中心 2024-08-21 17:05


華電(1603-TW)下週(8月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.3元。

以今日(8月21日)收盤價41.90元計算，預估參考價為40.6元，息值合計為1.3元，股息殖利率3.1%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月21日)收盤價做計算，僅提供參考）

華電(1603-TW)所屬產業為電器電纜，主要業務為鋁線、鋁電線電纜、交連聚乙烯電纜及其配件等製造及買賣等業務。鋁門窗、鋁型材、帷幕牆之設計、製造、按裝及買賣等業務。其他。近5日股價上漲1.07%，集中市場加權指數上漲2.9%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/28 41.90 1.3 3.1% 0.0
2023/08/28 36.2 0.5 1.38% 0.0
2022/08/29 26.7 0.5 1.87% 0.0
2021/08/30 27.25 0.5 1.83% 0.0
2020/08/31 28.9 0.5 1.73% 0.0

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集中市場加權指數22237.89-0.85%
華電41.9-1.30%

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