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鉅亨速報

盤後速報 - 大將(1453)次交易(28)日除權0.3元，參考價20.68元

鉅亨網新聞中心 2024-08-27 17:05


大將(1453-TW)次交易(28)日將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.3元。

首日參考價為20.68元，相較今日收盤價21.30元，權值合計為0.63元。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/28 21.30 0.0 0.0% 0.3
2023/08/28 0.0 0.0 0.0% 0.3
2022/08/29 24.1 0.0 0.0% 0.3
2020/08/26 8.25 0.0 0.0% 0.2
2019/08/06 9.0 0.0 0.0% 1.0

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