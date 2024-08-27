盤後速報 - 大將(1453)次交易(28)日除權0.3元，參考價20.68元
鉅亨網新聞中心 2024-08-27 17:05
大將(1453-TW)次交易(28)日將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.3元。
首日參考價為20.68元，相較今日收盤價21.30元，權值合計為0.63元。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/28
|21.30
|0.0
|0.0%
|0.3
|2023/08/28
|0.0
|0.0
|0.0%
|0.3
|2022/08/29
|24.1
|0.0
|0.0%
|0.3
|2020/08/26
|8.25
|0.0
|0.0%
|0.2
|2019/08/06
|9.0
|0.0
|0.0%
|1.0
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