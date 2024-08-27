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鉅亨速報

盤後速報 - 茂生農經(1240)次交易(28)日除權息2.7元，參考價51.71元

鉅亨網新聞中心 2024-08-27 17:05


茂生農經(1240-TW)次交易(28)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利2.2元，股票股利0.5元，合計股利2.7元。

首日參考價為51.71元，相較今日收盤價56.50元，權息值合計為4.79元，股息殖利率3.89%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/28 56.50 2.2 3.89% 0.5
2023/08/30 46.95 1.0 2.13% 0.2
2022/08/23 46.3 0.0 0.0% 0.5
2022/08/03 46.95 2.0 4.26% 0.0
2021/08/31 57.2 2.0 3.5% 0.5

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