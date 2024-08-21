search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤後速報 - 大將(1453)下週(8月28日)除權0.3元，預估參考價21.84元

鉅亨網新聞中心 2024-08-21 17:05


大將(1453-TW)下週(8月28日)將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.3元。

以今日(8月21日)收盤價22.50元計算，預估參考價為21.84元，權值合計為0.66元。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月21日)收盤價做計算，僅提供參考）

大將(1453-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為營建。紡織。近5日股價上漲4.12%，集中市場加權指數上漲2.9%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/28 22.50 0.0 0.0% 0.3
2023/08/28 0.0 0.0 0.0% 0.3
2022/08/29 24.1 0.0 0.0% 0.3
2020/08/26 8.25 0.0 0.0% 0.2
2019/08/06 9.0 0.0 0.0% 1.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22237.89-0.85%
大將22.5-1.10%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿13.27
加權指數法興(售) 槓桿5.09

鉅亨贏指標

了解更多

#下跌三黑K線

中弱短強
大將

80.95%

勝率

延伸閱讀


Empty