盤後速報 - 大將(1453)下週(8月28日)除權0.3元，預估參考價21.84元
鉅亨網新聞中心 2024-08-21 17:05
大將(1453-TW)下週(8月28日)將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.3元。
以今日(8月21日)收盤價22.50元計算，預估參考價為21.84元，權值合計為0.66元。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月21日)收盤價做計算，僅提供參考）
大將(1453-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為營建。紡織。近5日股價上漲4.12%，集中市場加權指數上漲2.9%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/28
|22.50
|0.0
|0.0%
|0.3
|2023/08/28
|0.0
|0.0
|0.0%
|0.3
|2022/08/29
|24.1
|0.0
|0.0%
|0.3
|2020/08/26
|8.25
|0.0
|0.0%
|0.2
|2019/08/06
|9.0
|0.0
|0.0%
|1.0
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