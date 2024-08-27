search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤後速報 - 福懋油(1225)次交易(28)日除息1.4元，參考價159.6元

鉅亨網新聞中心 2024-08-27 17:05


福懋油(1225-TW)次交易(28)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.4元。

首日參考價為159.6元，相較今日收盤價161.00元，息值合計為1.4元，股息殖利率0.87%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/28 161.00 1.4 0.87% 0.0
2023/08/28 56.4 1.5 2.66% 0.5
2022/08/26 55.0 1.6 2.91% 0.0
2021/08/26 43.95 1.4 3.19% 0.0
2020/08/12 35.9 1.3 3.62% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
福懋油161-0.62%

鉅亨贏指標

了解更多

#下跌三黑K線

偏強
福懋油

53.13%

勝率

延伸閱讀


Empty