盤後速報 - 福懋油(1225)次交易(28)日除息1.4元，參考價159.6元
鉅亨網新聞中心 2024-08-27 17:05
福懋油(1225-TW)次交易(28)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.4元。
首日參考價為159.6元，相較今日收盤價161.00元，息值合計為1.4元，股息殖利率0.87%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/28
|161.00
|1.4
|0.87%
|0.0
|2023/08/28
|56.4
|1.5
|2.66%
|0.5
|2022/08/26
|55.0
|1.6
|2.91%
|0.0
|2021/08/26
|43.95
|1.4
|3.19%
|0.0
|2020/08/12
|35.9
|1.3
|3.62%
|0.0
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