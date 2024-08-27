盤後速報 - 幸福(1108)次交易(28)日除息1元，參考價15.25元
鉅亨網新聞中心 2024-08-27 17:05
幸福(1108-TW)次交易(28)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
首日參考價為15.25元，相較今日收盤價16.25元，息值合計為1.0元，股息殖利率6.15%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/28
|16.25
|1.0
|6.15%
|0.0
|2023/08/28
|16.3
|0.8
|4.91%
|0.0
|2022/08/26
|11.8
|0.6
|5.08%
|0.0
|2021/08/26
|12.75
|0.7
|5.49%
|0.0
|2020/08/27
|10.45
|0.15
|1.44%
|0.0
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