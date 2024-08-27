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鉅亨速報

盤後速報 - 幸福(1108)次交易(28)日除息1元，參考價15.25元

鉅亨網新聞中心 2024-08-27 17:05


幸福(1108-TW)次交易(28)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

首日參考價為15.25元，相較今日收盤價16.25元，息值合計為1.0元，股息殖利率6.15%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/28 16.25 1.0 6.15% 0.0
2023/08/28 16.3 0.8 4.91% 0.0
2022/08/26 11.8 0.6 5.08% 0.0
2021/08/26 12.75 0.7 5.49% 0.0
2020/08/27 10.45 0.15 1.44% 0.0

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