盤後速報 - 福懋油(1225)下週(8月28日)除息1.4元，預估參考價161.6元
鉅亨網新聞中心 2024-08-21 17:05
福懋油(1225-TW)下週(8月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.4元。
以今日(8月21日)收盤價163.00元計算，預估參考價為161.6元，息值合計為1.4元，股息殖利率0.86%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月21日)收盤價做計算，僅提供參考）
福懋油(1225-TW)所屬產業為食品工業，主要業務為麵粉，飼料，黃豆油，黃豆粉，大麥片，玉米粉之製造與銷售。家畜，家禽之養殖及肉類之加工銷售。一般進口貿易業務(許可業務除外)。近5日股價上漲6.25%，集中市場加權指數上漲2.9%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/28
|163.00
|1.4
|0.86%
|0.0
|2023/08/28
|56.4
|1.5
|2.66%
|0.5
|2022/08/26
|55.0
|1.6
|2.91%
|0.0
|2021/08/26
|43.95
|1.4
|3.19%
|0.0
|2020/08/12
|35.9
|1.3
|3.62%
|0.0
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