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鉅亨速報

盤後速報 - 福懋油(1225)下週(8月28日)除息1.4元，預估參考價161.6元

鉅亨網新聞中心 2024-08-21 17:05


福懋油(1225-TW)下週(8月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.4元。

以今日(8月21日)收盤價163.00元計算，預估參考價為161.6元，息值合計為1.4元，股息殖利率0.86%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月21日)收盤價做計算，僅提供參考）

福懋油(1225-TW)所屬產業為食品工業，主要業務為麵粉，飼料，黃豆油，黃豆粉，大麥片，玉米粉之製造與銷售。家畜，家禽之養殖及肉類之加工銷售。一般進口貿易業務(許可業務除外)。近5日股價上漲6.25%，集中市場加權指數上漲2.9%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/28 163.00 1.4 0.86% 0.0
2023/08/28 56.4 1.5 2.66% 0.5
2022/08/26 55.0 1.6 2.91% 0.0
2021/08/26 43.95 1.4 3.19% 0.0
2020/08/12 35.9 1.3 3.62% 0.0

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集中市場加權指數22237.89-0.85%
福懋油1630.93%

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