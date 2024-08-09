search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 食品工業類股表現強勁，漲幅2.13%，總成交額2.69億

鉅亨網新聞中心 2024-08-09 09:49


台股今日食品工業類股表現強勁，09日09:49相關指數上漲2.13%，總成交額2.69億元，大盤占比0.21%。

該產業上漲家數17、下跌家數5、平盤家數1。領漲個股福懋油(1225-TW)09日09:44股價上漲9元，報150.0元，漲幅6.38%。

食品工業近5日下跌2.36%，集中市場加權指數下跌7.83%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 食品工業 集中市場加權指數
近一週 -2.36% -7.83%
近一月 -5.06% -12.6%
近三月 +2.54% +0.82%
近六月 +7.4% +15.33%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數21524.43.14%
福懋油1484.96%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty