盤中速報 - 食品工業類股表現強勁，漲幅2.13%，總成交額2.69億
鉅亨網新聞中心 2024-08-09 09:49
台股今日食品工業類股表現強勁，09日09:49相關指數上漲2.13%，總成交額2.69億元，大盤占比0.21%。
該產業上漲家數17、下跌家數5、平盤家數1。領漲個股福懋油(1225-TW)09日09:44股價上漲9元，報150.0元，漲幅6.38%。
食品工業近5日下跌2.36%，集中市場加權指數下跌7.83%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|食品工業
|集中市場加權指數
|近一週
|-2.36%
|-7.83%
|近一月
|-5.06%
|-12.6%
|近三月
|+2.54%
|+0.82%
|近六月
|+7.4%
|+15.33%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 華友聯(1436)大漲7.19%，報171.5元
- 盤中速報 - 憶聲(3024)大漲7.13%，報23.3元
- 盤中速報 - 美時(1795)大漲7.14%，報270元
- 盤中速報 - 岱稜(3303)大漲7.1%，報48.3元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇