盤後速報 - 幸福(1108)下週(8月28日)除息1元，預估參考價15.25元
鉅亨網新聞中心 2024-08-21 17:05
幸福(1108-TW)下週(8月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
以今日(8月21日)收盤價16.25元計算，預估參考價為15.25元，息值合計為1.0元，股息殖利率6.15%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月21日)收盤價做計算，僅提供參考）
幸福(1108-TW)所屬產業為水泥工業，主要業務為有關水泥及水泥製品之工業及相關事業。近5日股價上漲1.26%，集中市場加權指數上漲2.9%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/28
|16.25
|1.0
|6.15%
|0.0
|2023/08/28
|16.3
|0.8
|4.91%
|0.0
|2022/08/26
|11.8
|0.6
|5.08%
|0.0
|2021/08/26
|12.75
|0.7
|5.49%
|0.0
|2020/08/27
|10.45
|0.15
|1.44%
|0.0
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