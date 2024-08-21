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鉅亨速報

盤後速報 - 幸福(1108)下週(8月28日)除息1元，預估參考價15.25元

鉅亨網新聞中心 2024-08-21 17:05


幸福(1108-TW)下週(8月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

以今日(8月21日)收盤價16.25元計算，預估參考價為15.25元，息值合計為1.0元，股息殖利率6.15%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月21日)收盤價做計算，僅提供參考）

幸福(1108-TW)所屬產業為水泥工業，主要業務為有關水泥及水泥製品之工業及相關事業。近5日股價上漲1.26%，集中市場加權指數上漲2.9%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/28 16.25 1.0 6.15% 0.0
2023/08/28 16.3 0.8 4.91% 0.0
2022/08/26 11.8 0.6 5.08% 0.0
2021/08/26 12.75 0.7 5.49% 0.0
2020/08/27 10.45 0.15 1.44% 0.0

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