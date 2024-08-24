《黑神話：悟空》銷量超過1,000萬套！最多同時在線300萬人

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-24 01:59

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中國國產第一款 3A 遊戲大作《黑神話：悟空》官方微信表示，截至周五（23 日）21 點整，該遊戲全平台銷量已突破 1,000 萬套，全平台最多同時在線人數達 300 萬人。

據《證券時報》報導，遊戲科學創始人馮驥說：「很快，很意外，很 high，也很 respect。這座山，靠我，靠幾個老哥，也許能爬 300 米，但絕對、絕對爬不到現在的高度。」

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馮驥表示：「六年來，在我的身後，是所有遊科同事與合作夥伴不懈的努力，是各位玩家近乎盲目的信任與從未衰竭的鼓勵，更是依托於祖國的繁榮、穩定、包容與遠見。」