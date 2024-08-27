把握全球氣候指數回檔10%良機 定期定額投入勝率100%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-27 15:18

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台股大盤昨 (26) 日大漲，今 (27) 日收跌 55 點，受國際市場影響震盪，顯然輝達公布財報之前，投資人縮手觀望氣氛濃厚。回溯全球氣候指數自高點回檔 10% 後開始定期定額報酬率最高為 20.50%，且正報酬機率均為 100%，富蘭克林證券投顧團隊建議投資人趁短線波動期間，大額定期定額全球氣候變遷股票型基金，將可坐享其利。

受到美國選舉及美國衰退擔憂等不確定性影響，7 月以來全球市場波動加大，氣候變遷相關股票難逃其累。富蘭克林證券投顧表示，儘管 11/5 美國選舉前市場波動難免，但美國政治只是影響因素之一，其他包括氣候變遷公司的營運基本面、聯準會貨幣政策、全球政府和企業朝淨零轉型的承諾及行動等，預期隨著聯準會將啟動降息，對氣候變遷股票的基本面及評價面將轉為順風。

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今年以來許多乾淨能源股票已出現大幅修正，市場已提前反應共和黨贏得選舉後監管環境可能出現改變的利空，建議投資人趁短線波動期間大額定期定額全球氣候變遷股票型基金，靜待烏雲散去後的回升行情。

富蘭克林證券投顧指出，追蹤摩根士丹利所有國家全球巴黎協定氣候指數自 2014 年 10 月 成立以來曾出現十次波段下跌 10% 的表現，包括 2015 年中國股災、2018 年美中貿易紛爭、2020 年新冠疫情、2022 年俄烏戰爭引發高通膨及聯準會積極升息以及 2023 年中國房地產暴雷和以哈衝突，

當全球氣候指數自高點回檔 10% 後開始定期定額一年、兩年及三年的報酬率為 7.79%、18% 及 20.50%，且正報酬機率均為 100%，再次印證當外部重大事件 引發的非理性修正，正是開始啟動定期定額氣候變遷股票的良機。

假設自高點回檔 10% 則該月份月底開始定期定額，定期定額報酬率係理柏資訊假設每月 1 日扣款，遇例假日則以次一營業日計算，每個月投資 5000 元之投資成果。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，且過去績效不代表未來績效之保證。投 資報酬率以累積投資成果除以投資成本簡單計算，暫不考慮時間價值。

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人克雷格 · 卡麥隆 (Craig Cameron) 表示，針對美國不同選舉結果對能源轉型可能帶來的政策改變及影響進行情境分析，並做好因應策略:

1. 若民主黨勝選：將視為乾淨能源產業的大利多，股價有望出現強勁反彈，精選今年來股價被嚴重錯殺、可受惠通膨削減法案 (IRA) 的政策受惠股；

2. 若共和黨贏得 2024 年選舉：未來將不會支持全球應對氣候變遷的行動，預期美國再生能源和電動車市場成長速度將低於民主黨總統執政的情境，但不至於扭轉成長趨勢。在各領域中，著眼太陽能產業及陸上風力發電產業已經具備成本競爭力，預期受到的影響較小，精選在美國國內生產的太陽能公司，預期將在美國更嚴格限制中國進口產品的政 策環境中脫穎而出，並避開仰賴補助且較投機的產業，例如氫能或是碳捕捉。