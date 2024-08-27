我8月CCI創近4年半來新高 對物價信心也創3年來高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-27 10:59

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台灣經濟發展研究中心今 (27) 日發布我國 8 月消費者信心指數 (CCI) 為 77.75 點，較上月上升 2.39 點，創 2020 年 4 月以來新高，六項調查指標中有五項上升，又以「未來半年物價水準」增最多，並創 2021 年 4 月以來高，顯示民眾多數認為通膨趨緩。

台經中心指出，本月上升幅度最多的指標為「未來半年物價水準」，調查為 42.88 點，月升 4.47 點，其次為「未來半年就業機會」79.13 點，月升 3.9 點，「未來半年家庭經濟狀況」85.89 點，月升 3.0 點，「未來半年國內經濟景氣」為 90.26 點，月升 2.88 點。

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而本月上升幅度最少的指標為「未來半年投資股票時機」，調查為 59.02 點，月升 2.46 點，但略回升到 3 個月以來高點，反映近來台股反彈，投資人恐慌減緩。

而本月唯一下降的指標是「未來半年購買耐久性財貨」，調查為 109.33 點，月減 2.34 點。

從絕對水準來看，六項指標有五項偏向悲觀，僅「購買耐久性財貨」指標呈樂觀。