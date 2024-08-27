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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：兆豐金(2886-TW)EPS預估下修至2.46元，預估目標價為37.86元

鉅亨網新聞中心 2024-08-27 08:10


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對兆豐金(2886-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.47元下修至2.46元，其中最高估值2.58元，最低估值2.19元，預估目標價為37.86元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值2.58(2.6)2.52.63
最低值2.19(2.19)2.182.24
平均值2.42(2.42)2.342.4
中位數2.46(2.47)2.342.36

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值86,733,00085,794,00085,620,540
最低值64,613,00065,151,00070,584,950
平均值77,462,50076,192,84078,941,430
中位數80,382,00077,224,92080,215,280

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS2.371.321.891.84
營業收入
(單位：新台幣千元)		77,321,92056,049,65360,230,84660,809,922

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2886/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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