川普：若當選總統 將建太空國民警衛隊、「鐵穹」防空系統！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-27 14:00

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美國共和黨總統候選人、前總統川普周一（26 日）闡述了他的軍事計畫，聲稱如果他再度入主白宮，將建立太空國民警衛隊，並在美國建造「鐵穹」飛彈防禦系統。

川普在第一個任期批准了一項提案，把執行太空相關任務的部隊（例如保護美國衛星和飛彈探測）獨立出來，成立太空軍，這是美軍的第六個軍種，目的是保護美國的太空資產免受俄羅斯和中國的威脅。

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據《The Hill》報導，川普在演講中大肆宣揚他在執政期間創建的太空部隊，是他最自豪的成就之一，並認為這個最新軍種現在需要有警衛隊分支。

「在我的第一個任期內，我最自豪的成就之一，是創建了太空部隊，這是 70 多年來武裝部隊第一個新分支。這是件大事。」他說：「現在太空部隊已經建立，並開始運作，但我認為現在是時候創建一支太空國民警衛隊，作為美國太空部隊的主要戰鬥預備隊了。」

此外，川普還承諾要建立一個類似以色列「鐵穹」防禦系統的反飛彈系統。以色列的「鐵穹」反火箭彈系統，由以色列國有軍火企業拉斐爾國防系統公司研發，主要用於攔截「喀秋莎」、「卡桑」等短程火箭彈。

「我國將在全國各地建立一個偉大的『鐵穹』飛彈防禦系統。其他國家說以色列擁有它。你知道，多年前（前總統）雷根就想這麼做，但當時我國沒有技術，現在我國有這種技術了。」他說。

一些專家認為，川普所說的防禦系統可能與以色列不同，而且造價昂貴。這種飛彈防禦系統對阻止其所要防禦的短程飛彈幾乎派不上用場。