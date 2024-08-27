暄達醫學負壓傷口治療機打入英國、立陶宛市場 歐洲銷售逐步成長

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-27 09:46

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暄達醫學 (7726-TW) 自主研發的主力產品負壓傷口治療機 (NPWT) 以及敷料套件，在希臘、義大利、奧地利、德國等市場銷售的基礎下，進一步將 NPWT 成功推進英國與立陶宛市場，在歐洲的銷售也逐步成長。

暄達醫學說明，過去在歐洲市場的布局主要由英國子公司負責，醫療級減壓氣墊床產品為主要營收來源，而負壓傷口治療機則作為新進品牌，處於市場推廣階段。為優化歐洲市場經營，2022 年底在德國設立了歐洲子公司，並以其做為拓展歐洲市場的核心樞紐，聚焦強化當地物流倉儲、業務行銷、分銷渠道以及產品技術服務。

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暄達醫學觀察，負壓傷口治療機在歐洲的銷售逐步增長，2022 年營收占比不到 3%，2024 年上半年已提升至 10%。此外，除了拓展歐洲市場，負壓傷口治療機目前也銷售至美國、巴西、阿根廷、台灣等多個國家。

暄達醫學歐洲子公司近期與英國及立陶宛的醫材品牌及通路商建立合作，英國部分，目前已進行臨床應用，並獲得適用良好的回饋，預期後續銷售將逐步開展，目標打進英國國民保健服務 (NHS) 採購體系。