土銀辦金融盃羽球賽 各銀行踴躍報名逾500人出賽刷新高

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-26 19:27

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每年金融界羽球運動盛事，今年由土地銀行承辦第 55 屆金融盃羽球錦標賽，自 22 日於臺中開打，已於 24 日閉幕及頒獎，今年全國 22 家金融機構 40 隊共襄盛舉，盛況空前，逾 500 位選手在本屆金融盃切磋球技，活動圓滿順利。

第 55 屆金融盃羽球錦標賽由中華民國銀行商業同業公會全國聯合會主辦、土地銀行承辦，共有中華郵政、土地銀行、合作金庫、玉山銀行、台新銀行、永豐銀行、中國信託及臺灣銀行等 22 家金融機構組隊參與。土銀今年也召集隊內雙打強將包括柏禮維、盧震、 陳信遠等球員出征，攜手臺中市政府打造「酷運動、酷城市」願景。

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土地銀行每年編列羽球隊預算數千萬元，並與 8 所國中、高中及大學學校簽訂建教合作關係，為羽球界培育優秀選手，土銀「麟洋配」王齊麟近年代表我國出戰國際賽事，在「2020 東京奧運」為台灣拿下羽球項目第一面金牌，更於「2024 巴黎奧運」創造歷史締造 2 連霸新猷。

而土銀羽球隊今年在國內外賽場上已奪得 21 次冠軍、20 次亞軍 及 30 次季軍，展望新生代球員，包括近期奪牌的男單「左手重砲」 林俊易、「閃電俠」蘇力揚，男雙張課琦 / 陳信遠、陳子睿 / 林煜傑，女 雙楊景惇 / 張淨惠及林芝昀 / 許尹鏸，混雙柏禮維 / 張淨惠、盧震 / 李芷蓁 及陳政寬 / 許尹鏸，在國際賽屢屢立下優良戰果，可謂強將輩出。