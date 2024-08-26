〈台幣〉非美貨幣齊揚 收31.817元創5個月新高 8月來反彈逾1元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-26 18:27

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美國聯準會「鴿」聲嘹亮，非美貨幣齊揚，台北股匯今 (26) 日上演雙漲走勢，早盤一度大漲近 300 點、強升逾 2 角，不過，熱錢回流力道有限，新台幣兌美元終場以 31.817 元作收，升值 1.59 角，改寫 5 個月來新高，台北及元太外匯市場總成交值 18.24 億美元，並未顯著放大。

在美國降息預期逐漸明朗下，今年 8 月以來，新台幣兌美元展開強勢反彈，累計迄今升值多達 1.019 元，升幅為 3.1%。

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觀察今天匯市交易概況，新台幣兌美元今天以 31.91 元開盤，盤中一口氣突破 31.9、31.8 元兩道關卡，最高升抵 31.758 元，升值多達 2.18 角，不過，終場升幅略見收斂，收在 31.817 元，升值 1.59 角，為今年 3 月中下旬以來的新高價。