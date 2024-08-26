〈台幣〉非美貨幣齊揚 收31.817元創5個月新高 8月來反彈逾1元
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-26 18:27
美國聯準會「鴿」聲嘹亮，非美貨幣齊揚，台北股匯今 (26) 日上演雙漲走勢，早盤一度大漲近 300 點、強升逾 2 角，不過，熱錢回流力道有限，新台幣兌美元終場以 31.817 元作收，升值 1.59 角，改寫 5 個月來新高，台北及元太外匯市場總成交值 18.24 億美元，並未顯著放大。
在美國降息預期逐漸明朗下，今年 8 月以來，新台幣兌美元展開強勢反彈，累計迄今升值多達 1.019 元，升幅為 3.1%。
觀察今天匯市交易概況，新台幣兌美元今天以 31.91 元開盤，盤中一口氣突破 31.9、31.8 元兩道關卡，最高升抵 31.758 元，升值多達 2.18 角，不過，終場升幅略見收斂，收在 31.817 元，升值 1.59 角，為今年 3 月中下旬以來的新高價。
匯銀人士分析，儘管聯準會主席鮑爾明示降息時機到，但市場大致已提前反映利多，熱錢上周已經回流一波，外資上午偏向匯入，下午呈現雙向進出，出口商適逢月底有實質拋匯需求，為新台幣匯率提升支撐，預期近日將維持偏升走勢。
其他主要貨幣方面，根據央行統計，美元指數盤中一度重挫 0.69%，日元單日強彈 1.34%，韓元亦強升 0.91%，歐元升值 0.55%，新台幣升值 0.5%，新加坡幣升 0.37%，人民幣升 0.22%。
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