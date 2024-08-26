〈台幣〉鮑爾放鴿 熱錢簇擁強升逾2角 登5個月新高
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-26 11:32
美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾鬆口，明示降息時機已到，帶動台北股匯今 (26) 日上演雙漲走勢，加權指數一度大漲近 300 點，在熱錢回流下，新台幣兌美元展開強勢反彈，一舉突破 31.9、31.8 元兩道關卡，盤中勁揚超過 2 角，改寫 5 個月來盤中新高，而美元指數一度跌破 100.6，創下 13 個月新低。
鮑爾 23 日於全球央行年會發表演說，直言美國開始降息的時機已經到來，現在更具信心與通膨的對抗已經步入正軌。
新台幣兌美元今天早盤強勢走升，以 31.91 元開出後，直接衝破 31.9、31.8 元兩道關卡，最高升抵 31.758 元，強升 2.18 角，為今年 3 月中旬以來的盤中新高。
主要亞幣方面，受到美元走弱影響，日元盤中勁揚近 0.4%，重返 143 字頭，韓元、新加坡幣則震盪走弱，人民幣亦小幅走貶。
交易商繼續預測 Fed 將在 9 月啟動長期的寬鬆政策，並將利率下調 25 個基點，根據芝商所 (CME Group)FedWatch 預測，市場對更大幅度降息的預期迅速上升，機率達到約三分之一。
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