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鉅亨速報

盤後速報 - 星通(3025)次交易(27)日除息3.2元，參考價63.7元

鉅亨網新聞中心 2024-08-26 17:05


星通(3025-TW)次交易(27)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.2元。

首日參考價為63.7元，相較今日收盤價66.90元，息值合計為3.2元，股息殖利率4.78%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/27 66.90 3.2 4.78% 0.0
2023/08/28 42.55 1.0 2.35% 0.0
2022/09/06 21.25 0.4 1.88% 0.0
2021/11/22 26.0 1.0 3.85% 0.0
2020/08/24 18.0 0.58 3.22% 0.0

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