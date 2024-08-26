盤後速報 - 星通(3025)次交易(27)日除息3.2元，參考價63.7元
鉅亨網新聞中心 2024-08-26 17:05
星通(3025-TW)次交易(27)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.2元。
首日參考價為63.7元，相較今日收盤價66.90元，息值合計為3.2元，股息殖利率4.78%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/27
|66.90
|3.2
|4.78%
|0.0
|2023/08/28
|42.55
|1.0
|2.35%
|0.0
|2022/09/06
|21.25
|0.4
|1.88%
|0.0
|2021/11/22
|26.0
|1.0
|3.85%
|0.0
|2020/08/24
|18.0
|0.58
|3.22%
|0.0
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