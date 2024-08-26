盤後速報 - 醫影(6637)下週(9月2日)除息2.65元，預估參考價94.15元
鉅亨網新聞中心 2024-08-26 17:05
醫影(6637-TW)下週(9月2日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.65元。
以今日(8月26日)收盤價96.80元計算，預估參考價為94.15元，息值合計為2.65元，股息殖利率2.73%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月26日)收盤價做計算，僅提供參考）
醫影(6637-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為醫療設備經銷。醫院設備租賃、設備維修。醫藥品銷售。近5日股價上漲2.29%，櫃買市場加權指數上漲2.04%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/02
|96.80
|2.6471
|2.73%
|0.0
|2023/08/25
|73.8
|2.8
|3.79%
|0.0
|2022/08/26
|44.3
|2.0
|4.51%
|0.0
|2021/08/26
|45.85
|2.5
|5.45%
|0.0
|2020/08/27
|60.0
|2.5
|4.17%
|0.0
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