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鉅亨速報

盤後速報 - 醫影(6637)下週(9月2日)除息2.65元，預估參考價94.15元

鉅亨網新聞中心 2024-08-26 17:05


醫影(6637-TW)下週(9月2日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.65元。

以今日(8月26日)收盤價96.80元計算，預估參考價為94.15元，息值合計為2.65元，股息殖利率2.73%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月26日)收盤價做計算，僅提供參考）

醫影(6637-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為醫療設備經銷。醫院設備租賃、設備維修。醫藥品銷售。近5日股價上漲2.29%，櫃買市場加權指數上漲2.04%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/02 96.80 2.6471 2.73% 0.0
2023/08/25 73.8 2.8 3.79% 0.0
2022/08/26 44.3 2.0 4.51% 0.0
2021/08/26 45.85 2.5 5.45% 0.0
2020/08/27 60.0 2.5 4.17% 0.0

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