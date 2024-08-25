台股基本面進入等待期 中小型股挑大梁 Q4電子看2大關鍵

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-25 10:06

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對於台股近期盤勢，投信法人表示，觀察大盤自指數 19500 點到 20000 點支撐點回彈以來的量縮、面臨季線整理等現象，可解讀為，現階段大致處於基本面進入等待期，以及技術面成為投資人短期進出的依據，因此，若當權值股進入整理之際，籌碼集中的中小型股則相對亮眼，接下來，GB200 出貨與 iPhone 16 發表二大因素，將是決定第四季電子股表現的關鍵。

安聯投信台股團隊表示，盤面上，若以族群性來看，AI、先進製程等題材，以及第二季財報表現優於預期的標的相對受投資人偏愛。回頭看過去一周，類股表現分歧，族群性並不明顯；其中表現較佳的類股以傳產及生技或籌碼較集中的中小型表現較佳，營建股則因政策面影響而受壓抑。

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就基本面來看，安聯投信台股團隊表示，接下來包括 Nvidia GB200 的出貨動能、iPhone 16 發表後的銷售好壞等，皆是決定第四季電子股表現重要因子；前者將在 9 月份進入量產前的最後階段，年底前正式出貨的規劃不變，iPhone 16 搭配 AI 功能能否激發再一次購買熱情是觀察重點，目前正向看待這兩項因素。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，整體來看，長線要素並無太大變化，仍維持正向的看法，最重要的還是景氣回溫速度與 AI 伺服器出貨狀況；但美國聯準會降息後的國際資金流向是否再次出現變化，以及美元走勢變化可能對第三季財報預期影響程度，則是需要留心的變數。

目前大盤符合技術面修正的走勢預期，整理格局持續中，策略上建議不躁進、可以定期定額或不定額伺機逢低累積部位。