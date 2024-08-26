〈焦點股〉建準伺服器展望正向 股價上漲站回5日線

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-26 11:42

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散熱風扇廠建準 (2421-TW) 持續受惠 AI 伺服器增溫，第二季 AI 伺服器營收比重達 19% 寫下新高，副總經理李為仁表示，目前觀察 H100、B100 皆有不錯的機會，整體伺服器展望正向，激勵建準今 (26) 日股價放量上漲，站回 5 日線。

建準今天早盤以 95.3 元開高走高，盤中最高漲至 97.2 元，截至上午 11 點 10 分，股價暫報 96.5 元，漲幅約 2.55%，也是繼上周五 (23) 日站上月線後，今天再站回 5 日線，成交量超過 2200 張。至於三大法人近日籌碼動向，三大法人上周合計賣超 696 張。

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李為仁指出，第二季伺服器營收占比為 44.6%，6 個季度營收從 6 億提升至 16 億，成長速度非常快，下半年伺服器營收比重更有望突破 5 成。AI 伺服器也受惠 H100、B100 成長，第二季營收比重達 19%，預期明年將持續成長。

李為仁進一步提到，AI 伺服器除了帶動液冷散熱需求提升，也推升風扇規格與使用量，建準身為風扇大廠成為受惠業者。