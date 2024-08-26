AI重新領漲台股！法人建議科技多重資產策略 股+債+REITs一把抓

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-26 10:35

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美國最新經濟數據有利通膨續降、多數企業財報表現優於預期，美股波段反彈，今 (26) 日台股開盤亦大漲 200 多點。柏瑞投信表示，聯準會在 9 月降息預期升高，多國央行陸續展開降息週期，市場持續看好科技業獲利成長和類股的表現，此時可透過科技多重資產策略，如股票、REITs 和債券的組合，全方位參與科技長線商機。

在聯準會主席鮑爾放鴿下，美股上周五 (23 日) 收紅，帶動台股開紅盤，漲逾 200 點，收復 5 日線，AI 科技股、金融類股等領頭帶漲。

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柏瑞投信指出，觀察今年科技業的裁員已放緩，但非科技業的仍有裁員情況，顯示非科技業仍可能進一步削減成本。不過，削減成本的努力將會在 2024 到 2025 年為企業本身帶來更好的利潤成長。至於科技股的成本控管已見成效， AI 投資逐漸形成良性循環，帶動生產力的提高，需求亦將從雲端走向終端，幫助科技業有望維持高於一般產業的獲利成長動能。

根據 Factset 數據統計，截至 8/9，美國標普 500 指數已有 91% 的企業公布第二季財報，其中 78% 的企業 EPS 優於市場預期，高於 5 年均值的 77% 及 10 年均值的 74%。此外，11 大產業中有 9 個產業的利潤呈現正成長，其中有 5 個產業達到雙位數增幅，主要由公用事業及資訊科技類股領銜。

柏瑞科技多重資產基金經理人邱紹驊表示，過往去庫存的週期已進入尾聲，顯示需求端正逐漸回升。當前股市中的 AI 熱潮仍處於上升階段，相比 2000 年的網路狂潮高點仍有一段差距，而且人工智能的發展遠不止於晶片技術，還包括了基礎設施建設和 AI 軟體公司的創新，這些領域的進步都為 AI 的未來發展提供了廣闊的空間。

以柏瑞科技多重資產基金而言，常配置於科技股票、科技 REITs 和科技債券三大類資產，輔以風險防禦機制強化下檔保護，以期廣泛參與數位轉型及創新科技發展長線商機。