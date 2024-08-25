股市震盪好想逃？建議採全球化策略分散投資 棄股換現才虧

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-25 09:00

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全球股市上週創下 9 個月以來 (自 2023 年 11 月起) 最佳表現，8 月份才過 3 周，投資人心情洗三溫暖，月初大跌到這幾天大漲，一切看似回至正軌，施羅德集團投資策略研究主管雷蒙 (Duncan Lamont) 分享歷史數據觀察，投資人面對市場大跌後建議採全球化的策略，減少對美國市場的過度依賴，是投資分散的策略之一。

每每遇到市場有顯著下跌，投資人可能容易受到其他各種情緒影響，急於售出股票或風險性資產，轉而持有現金。然而，從以下的數據研究顯示，這種投資決策往往可能是對財富累積做出最不利的選擇，從而讓轉向現金持有法，需要很長時間才能回填損失。

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例如，1929 年經濟大蕭條初期，經歷 25% 跌幅後轉向現金的投資者，直到 1963 年才回到盈虧平衡點。相比之下，如果當時繼續持有股票，則在 1945 年初就能實現盈虧平衡，更多歷史數據請見以下表格。同樣地，一位在 2008 年金融危機初期經歷了 25% 損失後轉向現金的投資者，至今其投資組合仍未恢復至原始資本水平。結果非常明確：在市場嚴重下跌後，如果選擇拋售股票轉而持有現金，長期來看對財富增長會有很大的負面影響。

由歷史經驗看到，面對市場大幅震盪，人性難免會備受挑戰，而選擇逢低加碼，繼續持倉才是追求財富的較佳選擇；施羅德 (環) 環球收益成長產品經理蔡宛庭表示：投資是長期累積資產，投機是短期財富，建議投資人正好藉由這次市場修正，檢視自身的投組是否有做到足夠分散，穩健布局；建議採全球化的策略，減少對美國市場的過度依賴，是投資分散的策略之一。這檔環球收益成長策略混合了成長和價值兩類型機會，並在不同地區、產業進行多元化投資，還透過增加非投資等級債券、可轉債，以及高股息股票等，追求投組的固定收益率提高到 5%。