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鉅亨速報

盤中速報 - 慧洋-KY(2637)大漲7.06%，報69.8元

鉅亨網新聞中心 2024-08-26 09:35


慧洋-KY(2637-TW)26日09:35股價上漲4.6元，報69.8元，漲幅7.06%，成交3,652張。

慧洋-KY(2637-TW)所屬產業為航運業，主要業務為國際海上運輸業務。船舶相關管理、維護及服務業務。船舶租賃業務、船務代理業務。

近5日股價下跌2.54%，集中市場加權指數下跌0.86%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-956 張
  • 外資買賣超：-613 張
  • 投信買賣超：-201 張
  • 自營商買賣超：-142 張
  • 融資增減：+235 張
  • 融券增減：-1 張

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集中市場加權指數22316.220.71%
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