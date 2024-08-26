盤中速報 - 慧洋-KY(2637)大漲7.06%，報69.8元
鉅亨網新聞中心 2024-08-26 09:35
慧洋-KY(2637-TW)26日09:35股價上漲4.6元，報69.8元，漲幅7.06%，成交3,652張。
慧洋-KY(2637-TW)所屬產業為航運業，主要業務為國際海上運輸業務。船舶相關管理、維護及服務業務。船舶租賃業務、船務代理業務。
近5日股價下跌2.54%，集中市場加權指數下跌0.86%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-956 張
- 外資買賣超：-613 張
- 投信買賣超：-201 張
- 自營商買賣超：-142 張
- 融資增減：+235 張
- 融券增減：-1 張
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